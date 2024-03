Zhejiang Yinlun Machinery Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse von Zhejiang Yinlun Machinery-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bestätigt, der aktuell bei 17,07 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 18,28 CNH liegt deutlich über diesem Durchschnitt, was einer Abweichung von +7,09 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 16,86 CNH wird mit einem Schlusskurs über diesem Wert (+8,42 Prozent) bestätigt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Zhejiang Yinlun Machinery somit eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Zhejiang Yinlun Machinery-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 25,34 Prozent erzielt, was 38,98 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Automatischen Komponenten" liegt die Aktie um 37,76 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Yinlun Machinery liegt bei 47,16, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 37 liegt, wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhejiang Yinlun Machinery besonders positiv diskutiert. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.