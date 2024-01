Mit Zhejiang Yatai Pharmaceutical wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

In den letzten zwei Wochen wurde Zhejiang Yatai Pharmaceutical von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Yatai Pharmaceutical liegt bei 62, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Nach fundamentalen Kriterien ist das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Zhejiang Yatai Pharmaceutical eine Performance von -19,86 Prozent. Dies stellt im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -20,27 Prozent dar. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens mit -1,64 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Zhejiang Yatai Pharmaceutical im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Arzneimittel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,49 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine Einstufung von "Schlecht".