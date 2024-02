Zhejiang Yatai Pharmaceutical Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Dividendenrendite von Zhejiang Yatai Pharmaceutical liegt bei 0 Prozent, was 1,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Arzneimittel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel angesehen und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Yatai Pharmaceutical bei 62, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent) ist. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über einen längeren Zeitraum. Daher wird die Aktie von Zhejiang Yatai Pharmaceutical in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Zhejiang Yatai Pharmaceutical in sozialen Medien diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentimentsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.