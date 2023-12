Zhejiang Yatai Pharmaceutical Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Zhejiang Yatai Pharmaceutical liegt bei 61,29, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Yatai Pharmaceutical liegt derzeit bei 4,47 CNH. Dies ist ein Abstand von -5,59 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 4,22 CNH und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der bei 4,66 CNH liegt, zeigt eine Differenz von -9,44 Prozent und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich also eine negative technische Analyse für das Unternehmen.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Zhejiang Yatai Pharmaceutical aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,48 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Yatai Pharmaceutical in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was die positive Stimmung der Anleger widerspiegelt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.