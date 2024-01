Zhejiang Yatai Pharmaceutical Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse der Zhejiang Yatai Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4,45 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,15 CNH weicht somit um -6,74 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,61 CNH) liegt mit einem Abweichung von -9,98 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde kaum eine Veränderung in den vergangenen Wochen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung für die Aktie führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren neutral bewertet.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Rendite der Zhejiang Yatai Pharmaceutical-Aktie mit -19,86 Prozent mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur allgemeinen Rendite der "Arzneimittel"-Branche von 0,34 Prozent liegt die Aktie mit -20,2 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Yatai Pharmaceutical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch ist der RSI der letzten 25 Handelstage als überkauft einzustufen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Analyse führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Zhejiang Yatai Pharmaceutical-Aktie.