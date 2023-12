Zhejiang Yatai Pharmaceutical Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Zhejiang Yatai Pharmaceutical beträgt das aktuelle KGV 62, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Zhejiang Yatai Pharmaceutical aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Zhejiang Yatai Pharmaceutical bei 0 %, was 1,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von Arzneimittelunternehmen liegt. Dadurch fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die Aktie von Zhejiang Yatai Pharmaceutical erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,86 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 17,16 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" liegt die Aktie mit -0,26 Prozent um 19,6 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zhejiang Yatai Pharmaceutical wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell dominieren vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.