Mit Zhejiang Yasha Decoration wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von Zhejiang Yasha Decoration hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -20,45 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -14,91 Prozent, und auch hier liegt Zhejiang Yasha Decoration mit einer Rendite von 5,54 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Zhejiang Yasha Decoration diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Yasha Decoration liegt bei 25,06, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Yasha Decoration aktuell bei 4,7 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 3,78 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -19,57 Prozent aufgebaut hat. Ebenso ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage negativ, mit einer aktuellen Differenz von -8,7 Prozent und einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Schlecht" basierend auf den technischen Analysen.