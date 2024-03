Zhejiang Yasha Decoration Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

In den letzten Wochen gab es bei Zhejiang Yasha Decoration keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild und im Buzz. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Zhejiang Yasha Decoration daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,67 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,94 CNH liegt. Dies führt zu einer Differenz von -15,63 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,07 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Zhejiang Yasha Decoration bei -20,45 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zhejiang Yasha Decoration liegt bei 43,33, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,08 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".