Zhejiang Yasha Decoration Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben Zhejiang Yasha Decoration auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Bewertungen überwiegend positiv waren. Außerdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Zhejiang Yasha Decoration in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Untersuchung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Zhejiang Yasha Decoration im letzten Jahr eine Rendite von 1,97 Prozent erzielt, was 7,37 Prozent unter dem Durchschnitt (9,34 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 5,35 Prozent, und Zhejiang Yasha Decoration liegt um 3,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie von Zhejiang Yasha Decoration beträgt derzeit 0,28 %, was 0,57 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt für Diversifizierte Verbraucherdienste. Insgesamt wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" eingestuft, da die Dividenden nur leicht niedriger ausfallen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Zhejiang Yasha Decoration bei 71,05, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Bewertung in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was als Anzeichen für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.