Zhejiang Yankon Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten zwei Wochen wurde Zhejiang Yankon von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Bei Zhejiang Yankon zeigte sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität aufgrund einer erhöhten Aktivität. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Basis.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI von Zhejiang Yankon zeigt aktuell einen Wert von 92, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dementsprechend wird für dieses Signal die Einstufung "Schlecht" gegeben. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls ein überkaufter Wert von 74, was erneut zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Yankon verläuft aktuell bei 3,53 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 3,2 CNH liegt, was einem Abstand von -9,35 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls eine Differenz von -7,78 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Zhejiang Yankon.