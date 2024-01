Zhejiang Yankon Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Yankon liegt bei 62,5, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für Zhejiang Yankon festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet. Das Fehlen von Veränderungen in der Kommunikationsfrequenz führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Zhejiang Yankon diskutiert. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Yankon-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Durchschnitt schlecht abschneidet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.