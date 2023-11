Zhejiang Yankon Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhejiang Yankon herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 53,85 Punkten, was darauf hinweist, dass Zhejiang Yankon weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt einen Wert von 32,1, was darauf hinweist, dass Zhejiang Yankon auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Zhejiang Yankon-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Yankon in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung insgesamt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Zhejiang Yankon zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, wodurch ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung im Bereich Sentiment und Buzz.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Zhejiang Yankon in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 0,2 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +12,37 Prozent für Zhejiang Yankon bedeutet. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,88 Prozent im letzten Jahr, wobei Zhejiang Yankon 11,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.