Zhejiang Xinneng Photovoltaic Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Zhejiang Xinneng Solar Photovoltaic diskutiert. An fünf Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative überwog. In den letzten ein, zwei Tagen interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Xinneng Solar Photovoltaic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,42 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,87 CNH liegt, was einer Abweichung von -24,62 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Die Dividendenrendite von Zhejiang Xinneng Solar Photovoltaic liegt bei 0,96 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als neutrales Investment bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles KGV von 25,19 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.