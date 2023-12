Zhejiang Xinneng Photovoltaic Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Airtel Africa":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Zhejiang Xinneng Solar Photovoltaic wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie hat die Aktie von Zhejiang Xinneng Solar Photovoltaic eine Rendite von -9,73 Prozent erzielt, was 23,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -6,8 Prozent, und die Aktie liegt derzeit 2,92 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Xinneng Solar Photovoltaic liegt bei 25, was im Vergleich zu ähnlichen Werten der Branche als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Zhejiang Xinneng Solar Photovoltaic nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik führt.