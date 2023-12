Zhejiang Xinan Chemical Industrial Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Zhejiang Xinan Chemical Industrial hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,15 Prozent, was einer Underperformance von -26,81 Prozent für Zhejiang Xinan Chemical Industrial entspricht. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer mittleren Rendite von -8,15 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Xinan Chemical Industrial-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 11,64 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs hingegen liegt bei 8,91 CNH, was einem Unterschied von -23,45 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,58 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,99 Prozent), was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft, wobei die Redaktion 10 Schlecht-Signale herausgefiltert hat.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen verzeichnet. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung für Zhejiang Xinan Chemical Industrial vorgenommen.