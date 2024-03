Zhejiang Xinan Chemical Industrial Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Zhejiang Xinan Chemical Industrial hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als schwächer erwiesen. Mit einer Rendite von -47,93 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur gesamten "Chemikalien"-Branche mit einer mittleren Rendite von -24,64 Prozent schneidet Zhejiang Xinan Chemical Industrial mit 23,29 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung hat zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Xinan Chemical Industrial derzeit bei 10,02 CNH liegt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 8,19 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -18,26 Prozent und wird als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 8,39 CNH, was einer Abweichung von -2,38 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Zhejiang Xinan Chemical Industrial derzeit mit einem Wert von 49,22 als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 49 ebenfalls als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen für Zhejiang Xinan Chemical Industrial verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Neutral" bewertet.