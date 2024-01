Zhejiang Xiantong Rubber, Plastic Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 15,3 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,8 CNH liegt, was eine Abweichung von -3,27 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 16,21 CNH, was einer Abweichung von -8,7 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse konnte die Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,65 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,91 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -7,26 Prozent für Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance des Unternehmens mit 6,49 Prozent um 0,16 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 38 aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 73,06, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.