Zhejiang Xiantong Rubber, Plastic Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. Die Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic-Aktie wurde anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI für 25 Tage bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 9,36 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf der anderen Seite ist der RSI25 neutral und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird das Wertpapier insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,21 Prozent erzielt, was 20,04 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. In der Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite der Aktie 22,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Hinblick auf die Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den weichen Faktor des Sentiments und Buzz.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wird.