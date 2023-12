Zhejiang Xiantong Rubber, Plastic Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Sentiment und Buzz rund um Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendenziell positiv oder negativ über ein Unternehmen spricht. Da es in Bezug auf Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic keine auffälligen Veränderungen gegeben hat, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,65 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" sind im Durchschnitt um 12,63 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic im Branchenvergleich um -5,98 Prozent underperformed hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,28 Prozent, und Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic lag um 0,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic liegt bei 51,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 54,23, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Eine technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes beträgt 15,51 CNH, während der Kurs der Aktie bei 15,26 CNH liegt, was einer Abweichung von -1,61 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 16,41 CNH, was einer Abweichung von -7,01 Prozent entspricht und somit als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".