Zhejiang Xiantong Rubber, Plastic Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 15,61 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 18,36 CNH lag, was einem Abstand von +17,62 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 15,78 CNH, was einer Differenz von +16,35 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einem "Gut"-Signal auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic als neutral einzustufen ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage.

Im Branchenvergleich erzielte Zhejiang Xiantong Rubber & Plastic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,57 Prozent, was einer Outperformance von +16,16 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche entspricht. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit 18,28 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" eingestuft.