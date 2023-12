Zhejiang Xianju Pharmaceutical Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, eine Einschätzung darüber abzugeben, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit miteinander in Beziehung gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Zhejiang Xianju Pharmaceutical-Aktie, so liegt der Wert aktuell bei 26. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, wodurch eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt sich im Vergleich zum RSI7 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist die Zhejiang Xianju Pharmaceutical hier weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier auf der Basis des RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Alles in allem ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Gut"-Bewertung für die Zhejiang Xianju Pharmaceutical.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Zhejiang Xianju Pharmaceutical keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da keine Auffälligkeiten bei Zhejiang Xianju Pharmaceutical registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Zhejiang Xianju Pharmaceutical für diese Stufe daher ein "Neutral".

Wer derzeit in die Aktie von Zhejiang Xianju Pharmaceutical investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 2,58 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel einen Mehrertrag in Höhe von 1,12 Prozentpunkten erzielen. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, was zu einer "Gut"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Xianju Pharmaceutical einen Wert von 19 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 0) liegt die Aktie daher auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aufgrund dieser Bewertung als weder unterbewertet noch überbewertet erhält Zhejiang Xianju Pharmaceutical eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.