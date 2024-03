Zhejiang Xianju Pharmaceutical Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Zhejiang Xianju Pharmaceutical hat im letzten Jahr eine Rendite von -20,07 Prozent erzielt, was 0,61 Prozent unter dem Durchschnitt (-19,47 Prozent) des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Im Branchenvergleich beträgt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Arzneimittel -17,58 Prozent, und Zhejiang Xianju Pharmaceutical liegt aktuell 2,49 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 15,06, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Zhejiang Xianju Pharmaceutical-Aktie sich sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 12,03 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,19 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,3 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 10,84 CNH liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, da in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Bewertungsfaktoren ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Schlecht" für die Aktie von Zhejiang Xianju Pharmaceutical.