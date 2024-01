Zhejiang Xianju Pharmaceutical Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse der Zhejiang Xianju Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei 12,74 CNH lag. Am letzten Handelstag betrug der Schlusskurs 12,77 CNH, was einem Unterschied von +0,24 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 12,18 CNH zeigt einen ähnlichen Trend (+4,84 Prozent Unterschied), weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Zusammenfassend erhält die Zhejiang Xianju Pharmaceutical-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,38 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien vergeben.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Zhejiang Xianju Pharmaceutical in der "Gesundheitspflege"-Branche eine Rendite von 15,36 Prozent erzielt hat, was über 17 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. In der "Arzneimittel"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei nur 0,34 Prozent, wobei Zhejiang Xianju Pharmaceutical mit 15,02 Prozent deutlich besser abschneidet. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhejiang Xianju Pharmaceutical überwiegend positiv diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negativen Themen dominierten. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung verliehen. Insgesamt erhält Zhejiang Xianju Pharmaceutical auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher eine "Gut"-Bewertung.