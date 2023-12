Zhejiang XCC Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Zhejiang Xcc hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 43,2 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -1,02 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Zhejiang Xcc eine Outperformance von +44,21 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite liegen, die 43,82 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Zhejiang Xcc ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zhejiang Xcc mit 1,06 Prozent leicht unter dem Mittelwert von 1,65 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zu Zhejiang Xcc in den sozialen Medien verzeichnet. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.