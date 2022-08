Zhejiang Weixing New Building Materials News: Aktie jetzt kaufen?

Zhejiang Weixing New Building Materials: Wie schlägt sich der Kurs? Zhejiang Weixing New Building Materials erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um -5,94 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -7,65 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Weixing New Building Materials bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von… Hier weiterlesen