Zhejiang Weixing New Building Materials Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Zhejiang Weixing New Building Materials bei 53,1, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beträgt 53, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde die Zhejiang Weixing New Building Materials von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhejiang Weixing New Building Materials liegt bei 16,18, was ähnlich dem Branchendurchschnitt (0 Prozent) ist. Die Branche "Bauprodukte" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Für Anleger, die in die Aktie von Zhejiang Weixing New Building Materials investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite in Höhe von 4,2 %, was einen Mehrertrag in Höhe von 2,73 Prozentpunkten gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauprodukte bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen daher höher aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Gut" führt.