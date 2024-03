Zhejiang Weixing New Building Materials Aktie: Das ist erstaunlich

In den letzten Wochen konnte bei Zhejiang Weixing New Building Materials eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien und zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Zhejiang Weixing New Building Materials daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 30,58 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen Wert von 30,48 und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Zhejiang Weixing New Building Materials eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche hat Zhejiang Weixing New Building Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,25 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -18,96 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 19,97 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Weixing New Building Materials liegt mit einem Wert von 17,15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.