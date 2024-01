Zhejiang Weixing New Building Materials Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Zhejiang Weixing New Building Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite 32,62 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 1,84 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 32,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Zhejiang Weixing New Building Materials beträgt der 7-Tage-RSI 47,37 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,51 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Weixing New Building Materials liegt bei 16,18, ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Medien wurden Zhejiang Weixing New Building Materials in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt.