Zhejiang Weixing New Building Materials Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Zhejiang Weixing New Building Materials-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,74 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 15,04 CNH lag, was einer Abweichung von -27,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,81 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (15,04 CNH) und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite für Zhejiang Weixing New Building Materials beträgt 3,74 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (2,97 Prozent) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Zhejiang Weixing New Building Materials mit einer Rendite von -25,37 Prozent eine Performance auf, die mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche liegt die Rendite mit 25,57 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhejiang Weixing New Building Materials eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Zhejiang Weixing New Building Materials daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.