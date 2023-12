Zhejiang Weixing New Building Materials Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Aktienkurs von Zhejiang Weixing New Building Materials verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,09 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie damit 29,98 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,1 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt -0,16 Prozent, und Zhejiang Weixing New Building Materials liegt aktuell 29,92 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage festgestellt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral" Bewertung. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Zhejiang Weixing New Building Materials in dieser Kategorie daher ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie liegt bei 16,17, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Zhejiang Weixing New Building Materials mit 3,74 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,52% auf. Diese Differenz führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.