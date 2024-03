Zhejiang Weixing New Building Materials Aktie: Der Knaller!

Die Zhejiang Weixing New Building Materials hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,2 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,59 Prozent. Dies bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Weixing New Building Materials liegt bei 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und mit einem "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Zhejiang Weixing New Building Materials auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,55 CNH, während der Kurs der Aktie bei 16,39 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,61 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 14,6 CNH, was einer Abweichung von +12,26 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Rating und insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Zhejiang Weixing New Building Materials ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,15 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.