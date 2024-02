Zhejiang Weixing Industrial Development Aktie: Das kann keiner glauben

Das Anleger-Sentiment für Zhejiang Weixing Industrial Development hat sich in den letzten Wochen überwiegend positiv entwickelt. Laut dem Anleger-Stimmungsbarometer wurden an neun Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie geführt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zhejiang Weixing Industrial Development liegt bei 57,14 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dieser Index betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,49 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Zhejiang Weixing Industrial Development eine Rendite von 3,59 % aus, was 0,85 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,74 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,19 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auch auf Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.