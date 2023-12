Zhejiang Weixing Industrial Development Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Zhejiang Weixing Industrial Development-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 40, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 41,8 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Weixing Industrial Development bei 9,78 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,63 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +8,69 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,32 CNH, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Zhejiang Weixing Industrial Development in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Zhejiang Weixing Industrial Development mit 22,35 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 0 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.