Zhejiang Weiming Environment Protection, tut es schon wieder!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Zhejiang Weiming Environment Protection wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 80,19 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 75,07 eine überkaufte Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Zhejiang Weiming Environment Protection in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -13,82 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -13,38 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung für Zhejiang Weiming Environment Protection in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Diskussionen zeigen, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen im Fokus standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie sowohl dem 200-tägigen als auch dem 50-tägigen Durchschnittskurs unterliegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Weiming Environment Protection-Aktie also eine negative Einschätzung für die einfache Charttechnik.