Zhejiang Weiming Environment Protection Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Weiming Environment Protection diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhejiang Weiming Environment Protection-Aktie beträgt 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 67,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zhejiang Weiming Environment Protection.

Im Branchenvergleich erzielte die Zhejiang Weiming Environment Protection-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,85 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche ist dies eine Underperformance von -13,34 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -0,84 Prozent, wobei Zhejiang Weiming Environment Protection 12,01 Prozent unter dem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Zhejiang Weiming Environment Protection wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen leicht abgenommen. Insgesamt erhält Zhejiang Weiming Environment Protection daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.