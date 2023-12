Zhejiang Weiming Environment Protection Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Sentiment und Buzz um Zhejiang Weiming Environment Protection können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einsichten in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Zhejiang Weiming Environment Protection in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt Zhejiang Weiming Environment Protection mit einer Rendite von -12,85 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 12 Prozent darunter. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,35 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Zhejiang Weiming Environment Protection mit -13,21 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Zhejiang Weiming Environment Protection im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 47,37 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für die Zhejiang Weiming Environment Protection-Aktie ergibt. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 63,23 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Zhejiang Weiming Environment Protection eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.