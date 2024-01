Zhejiang Weiming Environment Protection Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Zhejiang Weiming Environment Protection diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Zhejiang Weiming Environment Protection beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Zhejiang Weiming Environment Protection mit -12,19 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verbuchte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,79 Prozent, wobei Zhejiang Weiming Environment Protection mit -13,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Weiming Environment Protection-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,75 CNH. Der letzte Schlusskurs (16,54 CNH) weicht somit um -6,82 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs (17,45 CNH) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis erhält Zhejiang Weiming Environment Protection eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,16 Punkten, während der RSI25 bei 66,17 liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Zhejiang Weiming Environment Protection-Aktie eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments, jedoch ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs und in der technischen Analyse. Beim Relative Strength Index wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.