Zhejiang Weiming Environment Protection Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Zhejiang Weiming Environment Protection-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 17,45 CNH verzeichnet, was zu einer Abweichung von +4,93 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 18,31 CNH geführt hat. Die charttechnische Bewertung für das Unternehmen wird daher als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 17,01 CNH um +7,64 Prozent über diesem Wert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet die Zhejiang Weiming Environment Protection-Aktie eine Rendite von -1,5 Prozent, was mehr als 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso übertrifft das Unternehmen die mittlere Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche in den vergangenen 12 Monaten um 19,94 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Zhejiang Weiming Environment Protection-Aktie einen Wert von 31,19 für den RSI7 und von 31,46 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Stimmung rund um die Zhejiang Weiming Environment Protection-Aktie wird ebenfalls positiv bewertet, basierend auf Analyse der sozialen Plattformen und den überwiegend positiven Kommentaren und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird das Unternehmen hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.