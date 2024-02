Zhejiang Weiming Environment Protection Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs des Unternehmens Zhejiang Weiming Environment Protection hat in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -19,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um -18,43 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -1,05 Prozent für Zhejiang Weiming Environment Protection entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -19,36 Prozent, und das Unternehmen lag um 0,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI für Zhejiang Weiming Environment Protection einen Wert von 13,14, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft gilt und daher die Einstufung "Gut" erhält. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Die Gesamtbewertung für den RSI ist daher "Gut".

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beläuft sich mittlerweile auf 17,49 CNH, während der aktuelle Kurs bei 17,68 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,09 Prozent, was eine Bewertung von "Neutral" ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 16,73 CNH, was einem Abstand von +5,68 Prozent entspricht und daher die Bewertung "Gut" erzielt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".

Die Anleger-Stimmung für Zhejiang Weiming Environment Protection wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung von "Gut" rechtfertigt, da in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.