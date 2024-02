Zhejiang Wansheng Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Zhejiang Wansheng-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,78 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 9,2 CNH weicht um -14,66 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,08 CNH) zeigt mit einer Abweichung von -8,73 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Somit wird die Zhejiang Wansheng-Aktie auf kurzfristiger Basis ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Zhejiang Wansheng, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,23 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25-Wert von 59,12 weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Zhejiang Wansheng mit einer Rendite von -33,83 Prozent in den letzten 12 Monaten mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.