Zhejiang Wansheng Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse der Zhejiang Wansheng-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage bei 11,25 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,41 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,47 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (11,03 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 87, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (76,06) zeigt, dass die Zhejiang Wansheng-Aktie überkauft ist, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Zhejiang Wansheng in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität, jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.