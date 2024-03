Zhejiang Wanma Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Aktienkurs von Zhejiang Wanma hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -19,03 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Zhejiang Wanma eine Outperformance von +5,27 Prozent erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -18,44 Prozent, wobei Zhejiang Wanma 4,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Zhejiang Wanma ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Wanma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,45 CNH. Der letzte Schlusskurs von 9,19 CNH weicht daher um -12,06 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 8,91 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+3,14 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Zhejiang Wanma auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Zhejiang Wanma-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Was die Dividende betrifft, schüttet Zhejiang Wanma derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 1,08 Prozentpunkte (0,5 % gegenüber 1,59 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Zhejiang Wanma zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Zhejiang Wanma.