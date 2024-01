Zhejiang Wanma Aktie: Was passiert jetzt?

Die aktuelle technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Wanma Aktie derzeit -1,26 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da sie sich um -5,55 Prozent vom GD200 entfernt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhejiang Wanma Aktie 18. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ist dies ein neutraler Wert. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Zhejiang Wanma derzeit bei 0. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche ergibt sich eine negative Differenz von -1,04 Prozent. Aufgrund dessen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik heute als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Zhejiang Wanma liegt bei 25,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, wodurch das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Zhejiang Wanma Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" eingestuft.