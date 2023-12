Zhejiang Wanma Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Aktienkurs von Zhejiang Wanma hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,3 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" eine Überperformance von 17,98 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -1,04 Prozent, während Zhejiang Wanma aktuell 18,35 Prozent über diesem Wert liegt. Basierend auf dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zhejiang Wanma im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" eine niedrigere Dividendenrendite von 0,46 % aus, was 1,02 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Wanma derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen darauf hin, dass der Aktienkurs unter den Trendsignalen liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmungsveränderung und eine erhöhte Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Zhejiang Wanma hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.