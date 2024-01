Zhejiang Wanma Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Zhejiang Wanma wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 39,25 Punkten, was bedeutet, dass die Zhejiang Wanma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 58,5, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Wanma einen Wert von 18 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Zhejiang Wanma im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,3 Prozent erzielt, was 15,73 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,86 Prozent, und Zhejiang Wanma liegt aktuell 15,44 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Zhejiang Wanma diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.