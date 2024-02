Zhejiang Wanma Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Zhejiang Wanma in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Abnahme an Diskussionen über Zhejiang Wanma sowie die sinkende Aufmerksamkeit führen zu dieser Einstufung.

Die Zhejiang Wanma Aktie verzeichnet mit einem Kurs von 8,41 CNH derzeit eine Distanz von -8,88 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Für die vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei -20,96 Prozent, wodurch die Einstufung ebenfalls "Schlecht" ausfällt.

Investoren, die aktuell in die Aktie von Zhejiang Wanma investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0,5% im Vergleich zum Branchendurchschnitt der elektrischen Ausrüstung einen geringeren Ertrag von 1,16 Prozentpunkten erzielen. Aufgrund dessen fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Zhejiang Wanma eine Rendite von -20,06 Prozent, was 0,62 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche der elektrischen Ausrüstung beträgt -20,64 Prozent, wobei Zhejiang Wanma aktuell um 0,58 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf einer "Neutral"-Stufe bewertet.