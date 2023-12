Zhejiang Wanma Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Zhejiang Wanma liegt mit einem Kurs von 9,71 CNH derzeit 6,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,34 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien erhält die Zhejiang Wanma-Aktie aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) ein "Neutral". Mit einem Wert von 18,62 liegt das KGV zwar auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, dennoch wird die Aktie aufgrund dieses Kriteriums als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Meinungen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Wanma-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (52) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (64,48) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen und fundamentalen Faktoren sowie der Anleger-Stimmung ein neutrales Rating für die Zhejiang Wanma-Aktie.