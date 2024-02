Zhejiang Wanma Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Zhejiang Wanma-Aktie zeigt laut technischer Analyse Anzeichen eines Abwärtstrends. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch das Sentiment und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Zhejiang Wanma eine Underperformance von -0,84 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Im Sektorvergleich lag die Rendite 2,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Zhejiang Wanma-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren und Sentiment, sowie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich und den RSI.