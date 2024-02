Zhejiang Wanma Aktie: Jetzt wird es konkret!

In den letzten Wochen gab es bei Zhejiang Wanma keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Zhejiang Wanma als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft. Das aktuelle KGV beträgt 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen.

Die Aktienrendite von Zhejiang Wanma lag im vergangenen Jahr bei -20,06 Prozent, was 0,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -20,99 Prozent, und Zhejiang Wanma liegt aktuell 0,93 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Zhejiang Wanma aktuell bei 10,63 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 8,75 CNH liegt, was einem Abstand von -17,69 Prozent entspricht. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -4,27 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf technischer Basis ebenfalls als "Neutral" eingestuft.