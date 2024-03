Zhejiang Wanma Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Wanma liegt bei 16,5, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" befindet sich das Unternehmen auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt, mit einem genauen Abstand von 0 Prozent. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Zhejiang Wanma war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen nicht registriert wurden. Nur an insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Zhejiang Wanma von seinem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um +4,39 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,85 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann ein Anleger, der in Zhejiang Wanma investiert, eine Dividendenrendite von 0,5 % erzielen, was 1,06 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".